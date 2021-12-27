В Минцифры опровергли утечку исходного кода «Госуслуг»

В Минцифры заявили, что проверка не выявила угроз несанкционированного доступа к исходным кодам портала госуслуг, сам портал работает в штатном режиме, сообщили в ведомстве, передаёт ТАСС. В то же время, там отметили, что недостатки были обнаружены в работе одного из «региональных порталов. Ранее появилась информация, что исходный код ресурса «Госуслуги» оказался в свободном доступе в Интернете. Хакерам удалось скачать незашифрованные исходные коды.

Проверка всей инфраструктуры электронного правительства не выявила угроз несанкционированного доступа к исходным кодам. Портал госуслуг работает в обычном режиме, данные пользователей надёжно защищены, — отметили в Минцифры.

В министерстве добавили, что проведённый мониторинг выявил недостатки в работе одного из региональных порталов. Однако, сообщается, что он не имеет доступа к данным федерального портала госуслуг и пересечения исходных кодов с ним.

Также отмечается, что проверка ряда других региональных и федеральных систем, которая не выявила пересечения исходных кодов с федеральными «Госуслугами».

Ранее, комментируя информацию об утечке, основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга Даркнета DLBI Ашот Оганесян отметил, что речь идёт об исходном коде регионального портала госуслуг (РПГУ) Пензенской области. По данным эксперта, пользовательские данные утечка не затронула.

Об утечке исходного кода ресурса «Госуслуги» сообщило издание «Код//Дурова». Хакерам удалось скачать незашифрованные исходные коды. Подобным образом также удалось получить сертификаты ЕСИА. Как выяснилось, портал «Госуслуги» был создан на базе «Битрикс», а ЕСИА — на базе OpenID. Отмечалось, что благодаря утечке киберпреступникам будет проще искать уязвимости в госсервисе, что поставит под угрозу персональные данные пользователей портала.