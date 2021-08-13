В МИД рассказали, когда дадут визу журналистке BBC

Журналистка BBC Сара Рейнсфорд получит российскую визу, когда британские власти выдадут визу российскому корреспонденту. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram.

При этом дипломат не раскрыла, какому российскому корреспонденту отказались давать визу в Великобританию. Она считает, что отказ британской журналистке не связан с ухудшением ситуации со свободой СМИ в России, о чём ранее заявляла британская сторона.

[Эти заявления] демонстрируют, в какой тесной пропагандисткой смычке находятся британское внешнеполитическое ведомство и спонсируемый правительством Британии телеканал BBC (телеканал BBC финансируется жителями Великобритании посредством отдельного налога на все устройства для воспроизведения видео. — NEWS.ru) — фактологическая часть утаивается, подменяется безосновательными обвинениями и русофобскими штампами, — написала Захарова.

По её словам, с 2019 года российский журналист не может получить визу, из-за чего ему с семьёй пришлось покинуть Соединённое Королевство. Другим корреспондентам, отправленным ему на замену, британская сторона также отказывала во въезде. В связи с этим Захарова подчеркнула, что российская мера исключительно ответная, в отличие от действий британских властей.

Дадут визу российскому корреспонденту — дадут и Саре, — заключила она.

14 августа стало известно, что Саре Рейнсфорд, которая спрашивала президента Белоруссии Александра Лукашенко о его легитимности, не продлили визу. Это первый случай, когда Россия выслала британского журналиста с тех пор, как в 2011 году был изгнан Люк Хардинг из Guardian.

Посольство Великобритании в России назвало необоснованным это решение. В дипмиссии добавили, что действия Москвы «лишь продолжат усугублять ситуацию со свободой СМИ в России».