18+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

В МИД прокомментировали возможные ограничения на ввоз смартфонов из США

МИД России: от запрета на ввоз смартфонов и запчастей из США пострадает не только Россия
09:48, 28 декабря 2021
В МИД прокомментировали возможные ограничения на ввоз смартфонов из США Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Возможное ограничение импорта смартфонов и автозапчастей в РФ из США может привести к потерям не только для российской стороны, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, эти меры абсолютно не соответствуют нормам и правилам ВТО и подрывают основы международной торговой системы.

Мы, к сожалению, уже давно привыкли, что всё чаще политики игнорируют интересы предпринимателей,добавил он.

Ранее в администрации президента Джо Байдена сообщили, что в случае обострения ситуации на Украине власти США рассмотрят возможность ограничения импорта смартфонов и автозапчастей в Россию. Меры также могут ограничить возможности России импортировать основные компоненты самолётов и автомобилей и материалы из многих других секторов: эти ограничения станут для России «беспрецедентными».

Ранее СМИ писали, что Белый дом рассматривает санкции в качестве основного способа сдерживания России и подталкивает Европу присоединиться к этой политике. Причиной называют ситуацию на Украине. Как сообщило агентство Bloomberg, санкции могут затронуть банки, доступ к платёжным системам, оборонные и энергетические компании.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео