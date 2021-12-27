В МИД прокомментировали возможные ограничения на ввоз смартфонов из США

Возможное ограничение импорта смартфонов и автозапчастей в РФ из США может привести к потерям не только для российской стороны, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, эти меры абсолютно не соответствуют нормам и правилам ВТО и подрывают основы международной торговой системы.

Мы, к сожалению, уже давно привыкли, что всё чаще политики игнорируют интересы предпринимателей, — добавил он.

Ранее в администрации президента Джо Байдена сообщили, что в случае обострения ситуации на Украине власти США рассмотрят возможность ограничения импорта смартфонов и автозапчастей в Россию. Меры также могут ограничить возможности России импортировать основные компоненты самолётов и автомобилей и материалы из многих других секторов: эти ограничения станут для России «беспрецедентными».

Ранее СМИ писали, что Белый дом рассматривает санкции в качестве основного способа сдерживания России и подталкивает Европу присоединиться к этой политике. Причиной называют ситуацию на Украине. Как сообщило агентство Bloomberg, санкции могут затронуть банки, доступ к платёжным системам, оборонные и энергетические компании.