В МИД обозначили позицию РФ по мораторию на смертную казнь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Штрафами от двух тысяч рублей могут наказать россиян за запуски фейерверков в неположенных местах. Запрещено взрывать фейерверки внутри помещений, во время проведения массовых мероприятий, рассказал адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев РИА Новости.

Также нельзя взрывать фейерверки на кладбищах, на территории памятников истории и культуры, национальных парков, заповедников и на объектах с высокой пожароопасностью. Гражданам за это грозит штраф в 2–3 тысячи рублей,...