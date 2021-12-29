В МИД обозначили позицию РФ по мораторию на смертную казнь
Омбудсмен МИД Лукьянцев: Россия не намерена менять позицию по мораторию на смертную казнь
Евгений Бугров
Евгений Бугров
06:30, 30 декабря 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Россия придерживается чёткой позиции по мораторию на смертную казнь, поводов пересматривать её не видно, заявил уполномоченный МИД по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев. Так он отреагировал на мнение председателя Конституционного суда Валерия Зорькина, в своей книге допустившего возвращение России к применению смертной казни, сообщает РИА Новости.
У нас есть обязательства, которые мы приняли при вступлении в Совет Европы, был введён мораторий на применение смертной казни. Мораторий соблюдается, по этому поводу высказывался и Конституционный суд РФ, и высказывался президент РФ, — напомнил заместитель директора департамента МИД по гуманитарному сотрудничеству и правам человека.
Лукьянцев считает, что позиция России «совершенно чётко определена». Он отметил соответствующее решение Конституционного суда, который и вводил мораторий на высшую меру наказания.
Омбудсмен МИД также подчеркнул, что «пока не усматривает» поводы к пересмотру такого решения.
Ранее стало известно, что Валерий Зорькин в своей книге «Конституционное правосудие: процедура и смысл» допустил возрождение смертной казни в России. По его мнению, есть возможности возврата к этой мере наказания в будущем. Зорькин считает, что вопрос о смертной казни нельзя полностью закрыть, пока существуют умышленные убийства.