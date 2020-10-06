В МГУ появятся семь научно-образовательных школ

https://static.news.ru/photo/75c58fa2-0884-11eb-a5ec-fa163e074e61_660.jpg МГУ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова появятся семь научно-образовательных школ, которые объединят факультеты вуза и группы учёных.

Как сообщил на пресс-конференции ректор МГУ Виктор Садовничий, школы создадут в рамках новой программы развития вуза до 2030 года, их программы будут утверждаться правительством России, передаёт ТАСС.

В апреле 2020 года Виктор Садовничий сообщал, что факультеты МГУ могут объединить в 14–16 научных школ. По словам ректора, вуз последние десять лет работает по особой программе развития. В 2020 году она заканчивается, поэтому в МГУ начинаются обсуждение и проработка новой программы. Как отметил Садовничий, в университете на данный момент 42 факультета, более 20 научных институтов с большим кадровым потенциалом. Всё это, заявил он, следует собрать вокруг прорывных направлений для повышения эффективности, писал NEWS.ru.