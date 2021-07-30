В МЧС рассказали, за сколько автомобиль выгорает дотла

Автомобиль является настоящим складом легковоспламеняющихся материалов: бензин, масло, резина, краска, кожа или ткань, проводка и т.д. Машина может выгореть дотла за 4-6 минут, поэтому, оказавшись рядом с пылающим транспортным средством (ТС), необходимо как можно быстрее отбежать на безопасное расстояние 10-15 метров, рассказали NEWS.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Курской области.

Причинами ЧП обычно становятся: курение в салоне ТС, поджог недоброжелателей, высокая температура некоторых деталей, разгерметизация топливной системы и другие.

При пожаре в автомобиле поставьте машину на ручной тормоз, выключите зажигание. Если Вы увидели дым из-под капота, то открывайте его осторожно, чтобы из-под него не полыхнуло пламя. Из-за притока воздуха огонь может разгореться сильнее. Направьте струю из огнетушителя на очаг возгорания, постепенно отвоевывая у огня пространство. Можно возить с собой кусок старого одеяла, чтобы можно было накинуть его на огонь, — отметили в МЧС.

Специалисты подчеркнули, что огнетушитель в автомобиле обязателен. Покидать салон горящей машины нужно со стороны противоположной бензобаку. Для профилактики подобных ЧС необходимо регулярно техническое состояние «железного коня».

Ранее в МЧС рассказали, что если лифт остановился, то пугаться не надо, кабина «никогда не упадёт», так как оборудована специальным устройством — уловителями. Техника автоматически тормозит, как только лифт набирает скорость выше заданной. По словам спасателей, если человек зашёл в лифт с грудным ребёнком в коляске, то лучше взять его на руки. Кроме того, нельзя пропускать вперёд уже научившихся ходить малышей.