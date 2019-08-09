https://static.news.ru/photo/48228a7a-ba31-11e9-9eb7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Сроки окончания дождя, обрушившегося на Москву, назвали в пресс-службе МЧС столицы.

Наиболее интенсивный ливень ожидается до 4:00 утра пятницы, 9 августа. За это время, согласно прогнозам синоптиков, выпадет 10–15 миллиметров осадков, местами до 20. При этом в дневное время дождь не прекратится до 18:00.

Москвичей также предупредили об опасных порывах ветра, скорость которого достигнет 23 метров в секунду. Усиление ветра начнётся с 12:00 в пятницу.

Сотрудники МЧС рекомендуют москвичам и гостям столицы не выходить на улицу без надобности, а также не укрываться от непогоды под деревьями и шаткими конструкциями, сообщает РИА Новости.

Как писал News.ru, мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы быть максимально осторожными, так как надвигается штормовой ветер. Ранее «оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве. До вечера 9 августа в столичном регионе может выпасть треть месячной нормы осадков. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба.