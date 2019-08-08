Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы быть максимально осторожными, так как надвигается штормовой ветер.
Ранее «оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве. До вечера 9 августа в столичном регионе может выпасть треть месячной нормы осадков. Степень интенсивности опасных явлений: «оранжевый» — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба.
С вечера сегодняшнего дня до вечера пятницы (9 августа. — News.ru) чрезвычайно серьёзное штормовое предупреждение, — написал градоначальник в Twitter.
Очень прошу быть максимально осторожными. Избегайте находиться рядом с деревьями, легкими конструкциями и прочее. Следите за информацией МЧС. Городские службы переводятся в режим повышенной готовности.