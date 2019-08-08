Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы быть максимально осторожными, так как надвигается штормовой ветер.

Ранее «оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве. До вечера 9 августа в столичном регионе может выпасть треть месячной нормы осадков. Степень интенсивности опасных явлений: «оранжевый» — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба.

С вечера сегодняшнего дня до вечера пятницы (9 августа. — News.ru) чрезвычайно серьёзное штормовое предупреждение, — написал градоначальник в Twitter.

Как писал News.ru, водителей просят быть внимательными на дорогах, так как сильный поток воды может затруднить движение и увеличить количество ДТП.

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