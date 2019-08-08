https://static.news.ru/photo/0b54185a-ba06-11e9-8400-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы быть максимально осторожными, так как надвигается штормовой ветер.

Ранее «оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве. До вечера 9 августа в столичном регионе может выпасть треть месячной нормы осадков. Степень интенсивности опасных явлений: «оранжевый» — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба.

С вечера сегодняшнего дня до вечера пятницы (9 августа. — News.ru) чрезвычайно серьёзное штормовое предупреждение, — написал градоначальник в Twitter.

Очень прошу быть максимально осторожными. Избегайте находиться рядом с деревьями, легкими конструкциями и прочее. Следите за информацией МЧС. Городские службы переводятся в режим повышенной готовности. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) August 8, 2019