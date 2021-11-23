В Курской области беременным заплатят за вакцинацию

Беременные женщины в Курской области на сроке от 22 недель получат единовременные выплаты в размере пяти тысяч рублей при прохождении вакцинации от COVID-19. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт, сообщает ТАСС.

Финансовую поддержку для беременных женщин — эту выплату [5 тыс. рублей] нужно сделать. Это не просто материальная мотивация на прохождение вакцинации [от коронавируса], но и дополнительная поддержка при рождении ребёнка, — сказал Старовойт.

Как отметил заместитель губернатора региона Андрей Белостоцкий, кроме единовременных выплат для беременных женщин, планируется также предоставлять им после прохождения вакцинации скидочные карты для покупки текстильной продукции одного из предприятий региона.

К 23 ноября в Курской области первый компонент вакцины от коронавируса получили более 562 тысяч человек, завершили вакцинацию более 509 тысяч жителей. Регион достиг 79% от плана по вакцинации населения от коронавируса.

Ранее главный внештатный специалист по акушерству Министерства здравоохранения РФ Роман Шмаков заявил, что в России в три раза возросла смертность беременных женщин от коронавируса.