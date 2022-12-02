В Крыму задержали футбольных фанатов, перекрывших дорогу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Симферополе привлекли к административной ответственности президента футбольного клуба «Рубин Ялта», чьи болельщики перекрыли дорогу и зажгли фаеры, сообщили в МВД по Республике Крым. Всего в незаконной акции участвовал 21 человек, их задержали.

Футбольные фанаты в минувший четверг, 1 декабря, перекрыли дорогу в районе транспортной развязки на объездной автодороге Симферополя. Участники мероприятия зажгли файеры и развернули баннер.

Вскоре их задержали, а дорогу освободили. Как оказалось, болельщики возвращались домой после выездного матча и решили таким образом развлечь себя. В отношении 21 человека составили административные протоколы по ст. 20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка). Материалы направлены в суд для рассмотрения.

Сам президент команды Сергей Гардок получил восемь суток ареста.

Ранее стало известно, что в Донбасс съезжаются футбольные фанаты со всей России. Они намерены вступить в первое фанатское подразделение и участвовать в боевых действиях.