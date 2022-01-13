В Крыму вернут режим QR-кодов в общественных местах

С 17 января на территории Крымского полуострова возобновится режим QR-кодов при посещении общественных мест. Соответствующие изменения уже внесены в указ главы региона о режиме повышенной готовности на сайте крымского правительства.

В абзаце первом подпункта 14.1: слова «с 20 января 2022 года» заменить словами «с 17 января 2022 года», — говорится в документе.

Таким образом, без QR-кода запрещается доступ в заведения общепита, салоны красоты, парикмахерские, бассейны, фитнес-центры, торговые центры и различные досуговые организации, в том числе в театры, кинотеатры, концертные залы и т.д.

Кроме того, с 17 января и до особого распоряжения приостанавливается деятельность по предоставлению мест для временного проживания в хостелах, — говорится в сообщении на сайте.

Ранее член Совета Думы, глава фракции «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов заявил, что правительственный законопроект о введении QR-кодов для посещения общественных мест, вероятнее всего, не будет рассматриваться Госдумой.