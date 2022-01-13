В Госдуме рассказали о судьбе правительственного законопроекта о QR-кодах

Правительственный законопроект о введении QR-кодов для посещения общественных мест, вероятнее всего, не будет рассматриваться Госдумой, сообщил «Интерфаксу» глава фракции «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов. Он добавив, что документ уже не считается приоритетным.

У меня большие основания полагать, что законопроект о QR-кодах будет отложен на неопределённый срок, — сказал Миронов.

По его словам, правительство не считает законопроект о QR-кодах приоритетным в том числе и потому, что в регионах губернатoры и санитарные врачи могут использовать имеющиеся полномочия и вводить в случае необходимости QR-коды для посещения общественных меcт.

Миронов добавил, что каждый день получает по несколько писем с критикой законопроекта. Такие письма направляются также правительству и президенту России.

Все эти основания имеют значение и повлияют на планы о его рассмотрении, — резюмировал Миронов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что законопроект о QR-кодах в существующей редакции требует доработки. По его словам, в данном случае надо учитывать все нюансы и жизненные ситуации, а система QR-кодов должна работать для защиты здоровья граждан, а не создавать им лишние трудности. Путин также призвал доработать закон об обязательных сертификатах о вакцинации в общественных местах и сделать его чётким, ясным и понятным.