В Крыму уволили охранника, нагайкой гонявшего семью с ребёнком

https://static.news.ru/photo/3c168c32-d465-11ea-ab60-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Руководство санатория «Форос» приняло решение уволить охранника, который напал на туристов на пляже в Крыму. Виновные в инциденте будут установлены и наказаны по закону.

Об этом говорится в сообщении администрации «Фороса», которое размещено в Instagram.

С участником конфликта договор расторгнут, — подчёркивается в сообщении.

Инцидент произошёл 31 июля и получил большой общественный резонанс после появления в Сети видео , на котором человек в камуфляжной форме и с нагайкой в руках пытается прогнать с пляжа семью с ребёнком. Он представился охранником санатория, настаивал на том, что участок пляжа, на который пришли отдыхающие, является частной территорией. Мужчина снял с пояса нагайку и угрожал применить её. Семья перешла в другое место, но охранник пошёл за ними, собрал в охапку их вещи и выбросил в море.

Ранее NEWS.ru сообщал, что полицейские проверят факт нападения на туристов охранника санатория «Форос» в Крыму. По предварительным данным, гражданин хотел нагайкой прогнать отдыхающих с пляжа. Об этом рассказала замначальника отдела информации и общественных связей МВД по Республике Крым Ольга Богославская. Данный факт проверяется, отметила представитель ведомства.