В Крыму уволили охранника, нагайкой гонявшего семью с ребёнком

Руководство санатория «Форос» приняло решение уволить охранника, который напал на туристов на пляже в Крыму. Виновные в инциденте будут установлены и наказаны по закону.
Об этом
С участником конфликта договор расторгнут, — подчёркивается в сообщении.
Инцидент произошёл 31 июля и получил большой общественный резонанс после появления в Сети
Ранее NEWS.ru сообщал, что полицейские проверят факт нападения на туристов охранника санатория «Форос» в Крыму. По предварительным данным, гражданин хотел нагайкой прогнать отдыхающих с пляжа. Об этом рассказала замначальника отдела информации и общественных связей МВД по Республике Крым Ольга Богославская. Данный факт проверяется, отметила представитель ведомства.
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