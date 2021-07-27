В Крыму оценили вероятность сделки России и Турции по статусу полуострова

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Председатель комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал предложение турецкого профессора Хасана Унала о сделке между Москвой и Анкарой по поводу признания принадлежности полуострова России. По его словам, любой торг в этом вопросе неуместен, сообщает РИА Новости.

Согласно идее Унала, России следует признать независимость самопровозглашённой Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК). В ответ на это Анкара прекратит высказывания о принадлежности Крыма Украине, а турецкие авиакомпании возобновят прямые рейсы на полуостров.

Проводить какие-либо аналогии по признанию Крыма и Северного Кипра совершенно неуместно. Торг в этом вопросе исключён, — заявил Гемпель.

Он напомнил, что Крым юридически и фактически является частью РФ и вошёл в её состав на основании свободного волеизъявления жителей полуострова. Ситуация с Северным Кипром несколько иная, отметил политик.

Он добавил, что Анкаре экономически выгодно признать принадлежность Крыма России, поскольку турецкие предприниматели заинтересованы в развитии своего бизнеса на полуострове.

Ранее идею турецкого профессора прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он заявил, что российские регионы никогда не станут предметом каких-либо сделок.