В Крыму обвиняемого в шпионаже украинца приговорили к 12 годам колонии

Верховный суд Крыма приговорил к 12 годам колонии строгого режима обвиняемого в шпионаже, который передал Украине сведения, составляющие государственную тайну. Как сообщил ТАСС источник в суде, осуждённый является гражданином Украины.

Верховный суд Республики Крым огласил приговор в отношении подсудимого, который был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 «Шпионаж» Уголовного кодекса Российской Федерации, — цитирует агентство сообщение.

Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом режиме, поскольку материалы содержат сведения, составляющие государственную тайну.

Как уточняет Крымская правозащитная группа (КПГ), виновным признан 61-летний украинец Константин Шиpинг. Организация указала, что сам осуждённый не признал свою вину и заявил, что «его оговoрили и свалили на него всю вину». Защита украинца намерена подать апелляцию.

Ранее сообщалось, что Ростовский областной суд вынес приговор россиянину Денису Лобову и гражданину Армении Арарату Хачатряну, признав их виновными в госизмене и шпионаже. Они занимались контрабандой деталей ЗРС С-300 на Украину. Лобов получил девять с половиной лет лишения свободы, Хачатрян — 10 лет и пять месяцев. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.