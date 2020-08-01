В Крыму арестовали бизнесмена, причастного к смертельному ДТП

https://static.news.ru/photo/d4a30010-d3e9-11ea-8bc4-fa163e074e61_660.jpg Фото: crim.sledcom.ru

Киевский районный суд Симферополя 1 августа заключил под стражу организатора рейса из Кубани в Крым, микроавтобус которого врезался в грузовик, в результате чего погибли девять человек.

Избрать обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК России, меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 31 августа 2020 года, — говорится в сообщении на сайте суда.

Ранее следователи задержали предпринимателя, который организовывал перевозки микроавтобусом, попавшим в ДТП с девятью жертвами в Крыму. Сотрудники ГСУ СКР по Крыму и Севастополю уже получили доказательства нарушения правил безопасности задержанным. Руководство ГСУ взаимодействует с крымскими властями по вопросу оказания помощи родственникам погибших в проведении траурных мероприятий.

Авария произошла в районе села Русаковка на трассе «Таврида». Микроавтобус Mercedes Sprinter, следовавший из Краснодара в Севастополь, столкнулся с грузовиком КамАЗ. Водитель микроавтобуса был трезв, но не соблюдал режим труда и отдыха. Предполагается, что мужчина уснул за рулём, что и стало причиной ДТП.

В результате происшествия погибли 9 человек и ещё 10 получили травмы. В числе пострадавших — двое детей и беременная девушка. По факту аварии возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), писал NEWS.ru.