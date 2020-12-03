Наркотики обнаружили в крови умершей в прямом эфире подруги блогера Reeflay

https://static.news.ru/photo/43ea11ee-3555-11eb-baf3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В крови погибшей подруги блогера Стаса Решетникова, известного как Reeflay, обнаружены наркотические вещества.

По данным экспертизы, в крови девушки предположительно найдены следы амфетамина. Точную причину смерти ещё предстоит установить. В настоящее время тело погибшей отправлено в морг на вскрытие.

Видимых признаков насильственной смерти и повреждений нет, как и признаков интоксикации, — рассказали в правоохранительных органах.

Следствие рассматривает три версии причин смерти девушки: передозировка наркотических веществ, тупая травма живота, приведшая к повреждению внутренних органов, и смерть от переохлаждения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как писал NEWS.ru, Решетников более двух часов вёл стрим с лежащей в квартире умершей беременной подругой. Трагедия произошла в ночь с 1 на 2 декабря в квартире у блогера. В настоящее время стример задержан полицией. Свою причастность к смерти подруги стример отрицает.

На допросе Решетников рассказал, что девушка страдала заболеванием кишечника, из-за чего от неё плохо пахло. Из-за этого он выгнал её на балкон. Когда Reeflay всё-таки решил впустить подругу, она была уже мертва. Молодой человек безуспешно пытался реанимировать её, но ничего не вышло. Всё это время он вёл прямую трансляцию из своей квартиры.

Прибывшим врачам блогер не смог внятно объяснить, кто эта девушка, он также не знал её фамилии и возраста. По его словам, Валя занималась проституцией, ей было около 26 лет.