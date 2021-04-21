В Кремле рассказали, что никакой тайны из послания Путина не делали

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Тайны из послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию никто не делал. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он рассказал, что перед посланием был брифинг главных редакторов СМИ. Накануне вечером редакторы собрались в администрации президента, где представители руководства администрации брифинговали их по основным положениям, которые планировал огласить президент. Естественно, запрещалось раскрывать информацию.

Но кроме того, наверное, конечно, заранее нет смысла оглашать планы, потому что президент всё-таки финальную часть работы совершает сам, он вносит уже финальную правку, он зачастую добавляет новые моменты, какой-то новый посыл, и, конечно, это уже становится известным только в момент оглашения, — сказал Песков в эфире радио «Комсомольская правда».

Путин 21 апреля в 17-й раз выступил с посланием Федеральному собранию. Его главной темой стали внутренние вопросы: здравоохранение, социальная политика и экономика. Президент также затронул тему безопасности и внешней политики.

Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщил, что все траты на озвученные Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию инициативы просчитаны, на их реализацию есть необходимые ресурсы.