В Кремле рассчитывают, что инцидент с редакцией «Новой газеты» расследуют

https://static.news.ru/photo/24222c68-870b-11eb-9a07-96000091f725_660.jpg Фото: Новая Газета/facebook.com

В Кремле надеются, что инцидент с редакцией «Новой газеты», когда неизвестный распылил рядом со зданием химическое вещество, будет расследован. Об этом 17 марта сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

О химической атаке «Новая газета» сообщила два дня назад. Едкий, «фекальный» запах чувствовался в здании с 10:30 мск, поделилась подробностями пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова. Его ощущали сотрудники не только «Новой», но и других организаций, работающих в здании. В результате распространения вещества никто не пострадал.

Как подчеркнул Песков, в Кремле, безусловно, данный инцидент был замечен. В контексте произошедшего нет никакой необходимости в указаниях со стороны властей. Как отметил пресс-секретарь главы государства, в самой редакции СМИ сообщили, что соответствующие заявления уже поданы в правоохранительные органы, в Генеральную прокуратуру.

Мы надеемся, что соответствующее расследование будет проведено, — цитирует Пескова «Интерфакс».

Как ранее передавал NEWS.ru, в Сети появилась видеозапись, на которой запечатлён момент химической атаки на редакцию «Новой газеты». Судя по кадрам, виновным в распространении вещества был мужчина в костюме курьера «Яндекса». Он подкатил к проходной здания в Москве в Потаповском переулке и выпустил из колеса газ неизвестного происхождения. Запись была обнародована во вторник, 16 марта.