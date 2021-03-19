В Кремле отреагировали на слова Кадырова об обращении к Путину

https://static.news.ru/photo/363b92f8-88a1-11eb-9c29-96000091f725_660.jpg Фото: chechnya.gov.ru

Обратиться к президенту России Владимиру Путину может каждый житель страны. Однако в решении информационных вопросов есть необходимый арсенал правовых и юридических средств. Так на слова чеченского главы Рамзана Кадырова об обращении к лидеру РФ отреагировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее Кадыров удивился ответу Пескова, который заявил, что обращение бойцов полка имени Ахмата Кадырова к Владимиру Путину по поводу статьи «Новой газеты» не по адресу. До этого представитель Кремля сказал, что имеющие претензии к изданию должны обращаться в суд, а не к главе государства.

Комментируя удивление Кадырова, Песков подчеркнул, что власти поддерживают главу региона в том, как он настаивает на праве обращаться к президенту любого гражданина.

Но вы знаете, что там речь идёт о конкретном вопросе, вопрос этот очень серьёзный. И, безусловно, при наличии желания оспаривать ту или иную информацию у нас законом предусмотрен весь необходимый арсенал средств — юридических и правовых, — цитирует Пескова РИА Новости.

Претензии чеченских бойцов вызваны материалами «Новой газеты», в которых рассказывается о расправах, якобы совершённых силовиками из Чечни. Главный герой расследования — бывший сотрудник полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова старший сержант полиции Сулейман Гезмахмаев. Он рассказал журналистам об убийствах как минимум 13 граждан.

Как сообщал NEWS.ru, Кадыров заявил, что журналистам «Новой газеты» после публикаций о якобы имевших место в Чеченской Республике внесудебных расправах ничего не угрожает.