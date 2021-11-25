Недовольные ограничениями, которые вводятся для предотвращения распространения коронавируса, есть и будут. Но их гораздо меньше, чем те, кто хочет остаться в живых. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал беспорядки, устроенные противниками QR-кодов в здании Заксобрания Челябинской области, передаёт ТАСС.

Безусловно, есть и будут оставаться люди, которые недовольны ковидными ограничениями. Но их гораздо меньше, чем тех людей, которые хотят остаться живыми перед лицом угрозы пандемии, перед лицом угрозы коронавируса, — заявил он.

В четверг, 25 ноября, активисты, выступающие против кoвидных ограничений, попытались прорваться через пост oхраны Заксобрания Челябинской области. Новый созыв депутатов обсуждал фeдеральный законопроект о введении QR-кoдов.

Некоторые граждане, пришедшие к зданию парламента, требовали отставки нового спикера заксобрания Александра Лазарева. В фойе парламента находились несколько нарядов полиции, обеспечивавших общественный порядок, сообщило местное агентство новостей «Доступ» .

Ранее стало известно, что законопроект о QR-кодах в общественных местах планируется рассмотреть в первом чтении в декабре. Всего парламентарии должны рассмотреть два документа — один касается использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте, второй — в общественных местах. С такой инициативой правительство обратилось в Госдуму 12 ноября.