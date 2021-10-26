В Кремле оценили влияние нерабочих дней на ситуацию с коронавирусом

В Кремле рассчитывают, что режим нерабочих дней будет способствовать улучшению эпидемиологической ситуации в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости.

Песков отметил , что эпидемиологи выражают опасения в связи с решением многих россиян отправиться в поездки и путешествия на время нерабочих дней. По его словам, это грозит эпидемиологическими последствиями.

Но с другой стороны, это не запрещено. Каких-то запретов на этот счёт не вводилось и вводиться не планируется, — сказал он.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала условия сокращения возможных сроков локдауна в стране. По её словам, если россияне будут соблюдать противоэпидемические меры, то ограничения, введённые с 30 октября по 7 ноября, не будут продлены.

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих выходных с сохранением зарплаты в период с 30 октября по 7 ноября. Документ также наделяет глав регионов правом вводить выходные до этого срока и продлевать их.