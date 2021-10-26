Голикова рассказала, как сократить число нерабочих дней в России

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала условие сокращения нерабочих дней в России. Она отметила, что если россияне будут соблюдать противоэпидемические меры, то ограничения, введённые с 30 октября по 7 ноября, не будут продлены. Её слова приводит ТАСС.

Надеюсь, что, если всё это будет соблюдено, это будет короткий период нерабочих дней, после которого мы с вами снова приступим к работе, — сказала вице-премьер.

Голикова отметила, что в России фиксируется достаточно большой рост заболевших и высокий показатель смертности. В связи с этим соблюдение противоэпидемических мер стало почти жизненной необходимостью.

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих выходных с сохранением зарплаты в период с 30 октября по 7 ноября. Документ также наделяет глав регионов правом вводить выходные до этого срока и продлевать их.

Ранее сообщалось, что компаниям, которые решат вызвать на работу своих сотрудников во время нерабочих дней, грозят штрафные санкции.