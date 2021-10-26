Штраф в 80 тысяч рублей заплатят нарушители локдауна в России

Компании, которые решат вызвать на работу своих сотрудников во время нерабочих дней, поплатятся штрафными санкциями. Как сообщило издание URA.RU со ссылкой на сотрудника департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николая Переславского, речь идёт о сумме в 80 тысяч рублей.

Предприятиям грозят штрафы, если они заставят сотрудников трудиться в нерабочие дни. Согласно статье 5.27.1 Кодекса об административных правонарушениях составляют они до 80 000 рублей, — подчеркнул Переславский.

Компании обязаны соблюдать карантинный режим и эпидемиологические нормы, установленные официальными указами местных властей.

При этом руководители предприятий могут вызвать сотрудника на рабочее место в случае необходимости для бесперебойной работы предприятия. Но это касается не всех. В целом, уверен эксперт, большая часть компаний «будут спокойно работать и в период нерабочих дней», потому что это зависит от специфики предприятия.

Ранее юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов заявил, что работодатель может уволить сотрудника за невыход на рабочее место во время нерабочих дней. При этом ему придётся доказывать, что именно данный работник должен был выйти на смену.