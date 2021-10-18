Юрист рассказал, что ждёт стрелявшего в школе под Пермью ученика

Основная тяжесть наказания за стрельбу в школе под Пермью ляжет не на 12-летнего Дмитрия Г., а на его родителей. Школьнику предстоит постановка на учёт и работа с психологами, считает юрист компании Urvista Глеб Подъяблонский. Об этом он рассказал изданию «Политика Сегодня».

Проблемы будут у его родителей, в частности у его отца, который не исключил доступ третьих лиц к оружию. Скорее всего, молодой человек отделается профилактическими беседами, будет поставлен на учёт. Уголовная ответственность, учитывая, что он никого не убил и не ранил, вряд ли будет к нему применена. С ним будут работать психологи. А отца его лишат права владения оружием, у него будет административное правонарушение и большие штрафы. Нервы помотают ему изрядно, — сказал Подъяблонский.

Он добавил, что многое зависит от руководства школы. Но, например, отчислить его не удастся, так как Уголовный кодекс такого наказания не предусматривает.

Ранее сообщалось, что шестиклассник пронёс оружие в школу, пользуясь отсутствием на посту охранника, который переодевался перед началом смены. В 07:55 школьник поднялся в класс и открыл огонь. Один выстрел он произвёл в потолок, ещё один — в стену: с собой у стрелка было 10 патронов.

Стрелка разоружила директор школы, заманив к себе в кабинет и уговорив сдаться.