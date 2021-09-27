В Кремле оценили ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в России

В правительственном штабе отмечают рост заболеваемости коронавирусом в ряде регионов, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом он отметил, что местным властям виднее, какова ситуация на самом деле, передаёт РИА Новости.

Действительно, правительственный штаб фиксирует последовательный рост в целом ряде регионов. Кто-то из специалистов говорит, что волна уже идёт, кто-то — что она только начинается. Но факт остаётся фактом, — сказал Песков.

Он добавил, что региональные власти наделены особыми полномочиями по отслеживанию ситуации с COVID и связанные с этим решения они принимают самостоятельно.

За минувшие сутки в России выявлено 21 559 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших с начала пандемии превышает 7,4 млн человек. Кроме того, зафиксирован новый антирекорд по числу летальных исходов — за сутки скончались 852 пациента с COVID. Всего жертвами инфекции стали более 205 тысяч россиян.

Ранее вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с NEWS.ru предположил, что заболеваемость коронавирусом в России будет расти в ближайшее время. Он объяснил это наступлением осеннего сезона, нежеланием россиян прививаться и соблюдать санитарно-эпидемиологические правила.