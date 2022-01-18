В Кремле обеспокоены планами поставки оружия на Украину из других стран

Планы поставки вооружения на Украину из других стран чрезвычайно опасны и не способствуют снижению напряжённости. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, добавив, что особую обеспокоенность вызывает «циркуляция ПЗРК». Его слова передаёт ТАСС.

Это всё в русле наших обеспокоенностей в связи с освоением территории Украины со стороны разных поставщиков вооружений, которые зачастую не только являются оборонительными, но и наступательными, — заявил он.

Песков добавил, что в этом контексте упоминались переносные зенитные комплексы (ПЗРК), а циркуляция ПЗРК, по его словам, «это вообще отдельная субстанция, которая регулируется международным правом».

Это чрезвычайно опасно и не способствует снижению напряжённости, — резюмировал он.

Таким образом Песков прокомментировал заявления главы Минобороны Британии Бeна Уоллеса о планах поcтавок Украине лёгкого противотанкового вооружeния.

Ранее стало известно, что посол Украины в ФРГ Андрей Мельник вновь потребовал от Германии оружия для своей страны. Требование прозвучало перед поездкой главы ФРГ Анналены Бербок в Киев. По словам дипломата, сейчас настаёт момент истины, который покажет, кто является настоящим другом. В правительстве ФРГ ему уже объясняли, что Германия не обеспечивает оружием страны с территориальными конфликтами.