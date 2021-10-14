В Кремле назвали условие перехода к жёстким мерам в борьбе с COVID-19

Российские власти перейдут к жёстким мерам в борьбе с COVID-19 в случае, если инфраструктура не будет справляться с потоком больных. Такое условие назвал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет РБК.

По словам представителя главы государства, за прошедшие почти два года в стране наработан определённый опыт борьбы с коронавирусом, вся медицинская инфраструктура мобилизована. В настоящее время появляется больше технологий и протоколов лечений и трудно назвать условную черту, после которой Кремль готов пойти на решительные меры.

До тех пор, пока в отдельно взятом регионе инфраструктура здравоохранения не захлёбывается, так оно и будет продолжаться, — цитирует его издание.

Песков добавил, что нужно продолжать разъяснять людям необходимость прививки. По его словам, это действительно безответственно — не делать прививку.

Это убивает, — резюмировал он.

Ранее врач-эпидемиолог Эдуард Шунков назвал условия, при которых могут ввести новый локдаун в России. Это появление нового смертоносного штамма коронавируса или микст-инфекции.