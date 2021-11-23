В Кремле назвали неактуальным вопрос ликвидации «Мемориала»

Вопрос о ликвидации правозащитной организации «Мемориал» (организация, исполняющая функции иностранного агента) не стоит на повестке дня Кремля, президента России волнуют другие вопросы. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Эта тема не стоит высоко на повестке дня Кремля. У президента другие вопросы стоят на повестке дня, гораздо более актуальные, — сказал Песков.

Таким образом от ответил на заявление о том, что Кремль встаёт не на сторону жертв политических репрессий, а репрессирующих органов и их наследников. Он добавил, что «в данном случае есть позиция Генпрокуратуры и пока ещё нет решения суда».

Какие-либо решения в данном случае может принять только суд. Эту ситуацию мы не хотим сейчас комментировать, — резюмировал представитель Кремля.

Ранее Генпрокуратура России попросила ликвидировать международную организацию «Мемориал». Верховный суд рассмотрит вопрос 25 ноября. Отмечается, что в качестве причины ведомство указало систематические нарушения законодательства об иностранных агентах, а именно отсутствие маркировки у материалов организации. В самой организации заявили, что это решение является политическим, поскольку организация занимается историей политических репрессий и защитой прав человека.