В Красноярском крае объявили в розыск насильника девятилетней девочки

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Президент России Владимир Путин поговорил по телефону со школьницей из Ставропольского края, чью мечту посетить балет «Лебединое озеро» в Мариинском театре Санкт-Петербурга помог исполнить. Президент пригласил её в Москву на ледовое шоу на эту же тему. Шар с желанием 13-летней Татьяны Троценко Путин снял на акции «Ёлка желаний» в рамках международного форума «Мы вместе», прошедшего в начале декабря, передаёт РИА Новости.

Накануне Троценко сходила в Мариинский театр, рассказали в управлении по информационной политике аппарата правительства Ставропольского края. Для школьницы провели экскурсию по историческому зданию Мариинки, где прошёл спектакль, и по новому...