В Красноярском крае объявили в розыск насильника девятилетней девочки
Александр Чеков
Александр Чеков
14:24, 15 декабря 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Сосновоборске Красноярского края разыскивается мужчина, которого подозревают в совершении иных действий сексуального характера в отношении девятилетней девочки. Следователи составили фоторобот. Об этом сообщили в региональном главке СК РФ.
Принятыми мерами розыска лицо, совершившее данное преступление, не установлено. С целью установления личности подозреваемого в совершении данного преступления составлен фоторобот лица, совершившего преступление, — говорится в сообщении.
В настоящий момент личность преступника не установлена. Следователи просят жителей Красноярского края помочь в установлении личности и поимке преступника. Конфиденциальность гарантируется.
Ранее сообщалось, что депутат алтайского Госсобрания от КПРФ Александр Коршук был арестован по подозрению в педофилии. Его обвинили в изнасиловании 14-летней племянницы жены, совершённом три года назад. По версии следствия, в 2019 году 47-летний парламентарий изнасиловал школьницу в своей квартире в Барнауле. Девочка была так напугана, что о случившемся смогла рассказать только сейчас. 26 ноября суд арестовал коммуниста сроком на два месяца. Ему может грозить до 15 лет колонии.