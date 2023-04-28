В Красногорске женщине выстрелили в ногу Полиция разыскивает стрелявших в женщину на парковке в Красногорске

Фото: НАК

Полиция подмосковного Красногорска возбудила уголовное дело по факту стрельбы по женщине на парковке, сообщили «360» в УМВД России по городскому округу. Как рассказали в полиции, инцидент произошел на Авангардной улице в микрорайоне Павшино.

О происшествии правоохранителям сообщили очевидцы. По их словам, женщина припарковала машину у дома и пошла к подъезду. На изъятых с камер видеонаблюдения записях видно, как к ней сзади подошли двое неизвестных мужчин, сделали несколько выстрелов по ногам, после чего скрылись.

На место ЧП вызвали медиков. Бригада скорой помощи доставила раненую в Красногорскую ГКБ. Там ей была проведена операция, из левого бедра женщины извлекли металлическую пулю для пневматического оружия.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия, уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве. Ведется розыск преступников.

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