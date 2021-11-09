В КПРФ заявили, что Рашкин успешно прошёл проверку на полиграфе

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, ранее задержанный по подозрению в незаконной охоте, прошёл проверку на полиграфе по обращению адвокатов. Как заявил его коллега по фракции Юрий Синельщиков, подтвердилась версия событий, рассказанная Рашкиным, передаёт РИА Новости.

Но мы должны иметь в виду две вещи. Во-первых, полиграф в соответствии с нашим Уголовно-процессуальным кодексом – это не доказательство, это ориентир. Во-вторых, это не по постановлению следователей или других органов расследований проводилось, а это проводилось по обращению его адвокатов. Проводилось достаточно высококомпетентной организацией, — заявил Синельщиков.

В ночь на 29 октября недалеко от посёлка Лысые Горы без получения разрешения был убит лось. Неподалёку от места разделки туши правоохранители обнаружили два чехла от ружей.

В одном из них находился охотничий карабин c прицелом ночного видения, а во втором — тренога и патроны, а также охотничий билет и разрешение на данное оружие на имя Валерия Рашкина. Кроме того, на этой же территории найдены стреляные пуля и гильза. Они направлены на экспертизу.

Рашкина поймали с тушей убитого лося в машине. По утверждению самого депутата, тушу он нашел, пока гулял в лесу, и решил взять с собой домой.

Ранее в КПРФ предположили, что тушу лося Рашкину могли заранее подложить недоброжелатели. Депутата могли подставить, поскольку он активный член партии.