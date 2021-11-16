В КПРФ оценили вероятность снятия неприкосновенности с Рашкина

Вариант снятия с депутата Госдумы РФ от КПРФ Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности существует, но в нём нет необходимости. Об этом NEWS.ru заявили в аппарате фракции КПРФ, комментируя сообщения ряда СМИ о том, что снять иммунитет с парламентария попросит генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в ходе визитов в Госдуму. Первый визит состоялся 16 ноября.

Ранее издания «Коммерсант» и «Ведомости» со ссылкой на источники написали, что генпрокурор совершит ряд визитов в парламент на этой неделе. В ходе одной из встреч Краснов якобы будет ходатайствовать о лишении Рашкина иммунитета. После согласия парламентариев Следственный комитет сможет возбудить против члена КПРФ уголовное дело.

Мы не исключаем любых сценариев развития ситуации. В том числе снятия депутатской неприкосновенности с В. Ф. Рашкина. Хотя в этом нет никакой необходимости: он добровольно согласился на сотрудничество со следствием, — сказали в руководстве фракции.

Там призвали отталкиваться от реальной ситуации и фактов, а не от предположений и «странных предсказаний» анонимных источников.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заверил, что в случае обращения генпрокурора по поводу снятия депутатской неприкосновенности с Рашкина будет незамедлительно назначено заседание по данному вопросу.

В ночь на 29 октября недалеко от посёлка Лысые Горы без получения разрешения был убит лось. Неподалёку от места разделки туши правоохранители обнаружили два чехла от ружей. В одном из них находился охотничий карабин с прицелом ночного видения, а во втором — тренога, патроны, а также охотничий билет и разрешение на оружие на имя Валерия Рашкина. Кроме того, на этой же территории найдены стреляные пуля и гильза. Они направлены на экспертизу.