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В КПРФ допустили возможность исключения Рашкина из партии

21:42, 31 октября 2021
В КПРФ допустили возможность исключения Рашкина из партии Валерий Рашкин (в центре) Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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В случае, если вина депутата Госдумы Валерия Рашкина будет доказана, в КПРФ могут рассмотреть вопрос о его исключении из партии. Об этом пишет URA.ru со ссылкой на источники в Компартии.

Агентство сообщает, что данную информацию подтвердили депутаты Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев, Юрий Синельщиков и Владимир Блоцкий.

При этом коммунисты намерены дождаться окончания расследования, чтобы точно выяснить причастность Рашкина к незаконной охоте.

Рашкин был задержан в ночь на 29 октября в Саратовской области. Поводом послужила найденная в его автомобиле туша лося, хотя на данный момент охота на этих животных в регионе запрещена. Также не исключён факт, что коммунист пребывал за рулём в состоянии опьянения. Однако сам Рашкин от добровольной процедуры медицинского освидетельствования на наличие опьянения отказался. По его словам, он просто приехал на встречу с друзьями в регион и случайно наткнулся на тушу во время прогулки по лесу.

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