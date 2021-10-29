В КПРФ допустили возможность исключения Рашкина из партии

В случае, если вина депутата Госдумы Валерия Рашкина будет доказана, в КПРФ могут рассмотреть вопрос о его исключении из партии. Об этом пишет URA.ru со ссылкой на источники в Компартии.
Агентство
При этом коммунисты намерены дождаться окончания расследования, чтобы точно выяснить причастность Рашкина к незаконной охоте.
Рашкин был задержан в ночь на 29 октября в Саратовской области. Поводом послужила найденная в его автомобиле туша лося, хотя на данный момент охота на этих животных в регионе запрещена. Также не исключён факт, что коммунист пребывал за рулём в состоянии опьянения. Однако сам Рашкин от добровольной процедуры медицинского освидетельствования на наличие опьянения отказался. По его словам, он просто приехал на встречу с друзьями в регион и случайно наткнулся на тушу во время прогулки по лесу.