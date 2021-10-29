В КПРФ допустили возможность исключения Рашкина из партии

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Мощная магнитная буря началась днём 31 октября в магнитосфере Земли после произошедших вспышек на Солнце. Это явление может продлиться вплоть до середины 1 ноября. Об этом говорится на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук.

По имеющимся данным, буря началась в районе 15 часов дня. Её вызвала серия сильных вспышек класса Х, которые произошли на Солнце вечером 28 октября. Она может вызвать ложные срабатывания защиты...