https://static.news.ru/photo/e0936b2a-4ca9-11ea-bfb4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

В новой редакции российской Конституции могут быть отражены национальные проекты как один из ключевых приоритетов государственной политики. Об этом сообщила член рабочей группы по подготовке изменений в главный закон страны Ольга Баталина.

По её словам, предложение об этом сейчас в стадии обсуждения. Отображены нацпроекты в Конституции могут быть в связи с тем, что «это приоритеты, которые заданы президентом, поддерживаются обществом».

Национальные проекты — это национальные цели развития, которые позволяют концентрировать все ресурсы, потенциал страны на достижении ключевых целей развития, — приводит РИА Новости выступление Баталиной на заседании рабочей группы.

Ранее NEWS.ru писал, что голосование по внесению поправок в Основной закон пройдёт после подписания специального акта Владимиром Путиным. Документ будет отражать порядок голосования и его процедуру.

В ежегодном послании Федеральному собранию, которое состоялось 15 января, президент предложил изменить Конституцию РФ, а также анонсировал запуск масштабных мер по социальной поддержке россиян.