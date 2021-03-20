В КоАП появится новый штраф

https://static.news.ru/photo/a9456602-8a95-11eb-86cd-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay

Штраф за влияние на результаты спортивных соревнований появится в Кодексе об административных правонарушениях. Граждан за нарушение будут штрафовать на 50-70 тысяч рублей.

При этом должностные лица должны будут заплатить 100-150 тысяч рублей, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без юрлица, выплатят от 150 до 200 тысяч рублей, юрлица — от 500 тысяч до одного миллиона.

Разработка соответствующего законопроекта ведётся в Минспорта, сообщила газета «Известия».

Составлять протоколы в случае нарушении закона будут представители органов внутренних дел. Чтобы не перепутать эти поправки с 184 уголовной статьёй, вводящей ответственность за противоправное влияние на результат спортивного соревнования, в КоАП будет прописана оговорка: «если эти действия не содержат уголовно наказуемых деяний».

Минспорта занялось этим вопросом так как Россия входит в Совет Европы и является участником Конвенции против манипулирования спортивными соревнованиями. Разработку новых норм подтвердили в Госдуме.

Ранее NEWS.ru писал, что этой весной дачникам нужно быть внимательнее — их ждут новые штрафы по пожарной безопасности. Жители столицы, которые отправятся жить или отдыхать на свои участки в СНТ, должны помнить, что теперь нельзя жечь костры.