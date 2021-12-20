В Киргизии прекращено уголовное преследование бывшего президента Акаева

С бывшего президента Киргизии Аскара Акаева сняты обвинения в коррупции вокруг золоторудного месторождения «Кумтор», сообщил «Интерфаксу» соратник Акаева Бекболот Талгарбеков. По его словам, следствие установило, что Акаев не получал прибыли от «Кумтора» и в его действиях нет состава преступления.

Все обвинения с него сняты, допросы закончились. Акаев вчера вернулся в Москву, — сказал Талгарбеков.

Ранее семья Акаева покинула Киргизию после возбуждения нескольких уголовных дел по выводу средств и финансовым махинациям. Одним из них стало уголовное дело о коррупции по месторождению «Кумтор», фигурантом которого был Аскар Акаев. Экс-президент страны был объявлен в розыск: в августе этого года сообщалось, что он передан Межведомственной следственной группе и доставлен в Бишкек для проведения следственных действий.

Ранее сообщалось, что Айдар Акаев, сын первого президента Киргизии Аскара Акаева, умер в Москве в возрасте 43 лет из-за сердечного приступа. Он жил в Москве с женой, сыном и дочерью. Айдар Акаев был старшим сыном экс-президента Киргизии и в 2005 году стал депутатом парламента, однако выборы были аннулированы после «тюльпановой революции» в Киргизии.