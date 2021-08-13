В Керчи началась эвакуация из-за подтоплений

Власти начали эвакуировать жителей Керчи в пункт временного размещения из-за подтоплений. Об этом сообщается на сайте местной администрации.

Всего было эвакуировано 10 жителей города. Среди них четверо детей. Сейчас они размещены в пункте временного размещения, который расположен в детской школе искусств.

Сотрудники администрации решают вопрос о расселении эвакуированных людей в гостиницы и организации питания для них.

Об опасном циклоне на юге России предупреждал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он сказал, что погода на юге России будет определяться компактным, но очень энергичным циклоном, который самое сильное влияние окажет на Крым.

Ранее сообщалось, что в некоторых кварталах Керчи воды уже примерно по колено. В центре города из-за разлива реки Катерлез подтопило стадион. По прогнозам, дождь может продолжаться до конца 13 августа. От сильного дождя разлились реки Катерлез и Восточный Булганак.