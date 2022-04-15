В Калужской области задержали четверых исламистов

ФСБ задержаны четыре исламиста из ячейки группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Один из них планировал теракт на военных объектах в Калужской области, сообщили ТАСС в ведомстве.

На территории Калужской области вскрыта и пресечена деятельность четырёх членов законспирированной ячейки международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам», один из которых планировал по указанию зарубежных эмиссаров совершение террористического акта на военных объектах региона, — говорится в сообщении.

Отмечается, что у задержанных в тайнике обнаружены компоненты самодельного взрывного устройства. Кроме того, в изъятых средствах связи найдены инструкции по изготовлению бомбы и переписка с находящимися на Ближнем Востоке террористами.

В конце марта в Уфе задержали четырёх россиян, которых заподозрили в причастности к подготовке вооружённых нападений на сотрудников правоохранительных органов и пропаганде терроризма. У них изъяли экстремистскую литературу, гранаты, радиостанции, средства коммуникации, самодельные зажигательные устройства, а также одежду и средства, предназначенные для использования в полевых условиях.