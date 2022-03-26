В Уфе задержали четверых подозреваемых в терроризме россиян

В Уфе задержаны четверо россиян, которые подозреваются в причастности к подготовке вооружённых нападений на сотрудников правоохранительных органов и в пропаганде терроризма. У них изъяты экстремистская литература, гранаты, радиостанции, средства коммуникации, самодельные зажигательные устройства, а также одежда и средства, предназначенные для использования в полевых условиях, передаёт РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

В городе Уфе задержаны четверо граждан РФ, причастных к подготовке вооружённых нападений на сотрудников правоохранительных органов и пропаганде в сети интернет террористической идеологии, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что задержание проводилось в рамках уголовного дела, которое было возбуждено СУ СК по Башкирии по статьям об организации террористического сообщества и публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.

Ранее сообщалось, что в России осудили сторонника террористической организации «Исламское государство» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Артура Сатимирова. Его признали виновным в участии в деятельности террористической организации, подготовке теракта в Астраханской области и незаконном хранении оружия. Мужчину приговорили к 13 годам колонии.