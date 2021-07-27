В кабмине потребовали ускорить оценку ущерба от паводков в регионах

Премьер-министр Михаил Мишустин призвал власти регионов ускорить оценку ущерба, нанесённого паводками, и упростить процесс оказания помощи пострадавшим от стихии людям. Его слова приводит ТАСС.

Понимаю, что точность подсчётов важна, но всё же прошу все службы, руководство регионов постараться ускорить этот процесс, поменьше бюрократии, чтобы людям <...> не пришлось тратить время в бесконечных очередях, — сказал премьер.

Мишустин также напомнил о мерах по предотвращению чрезвычайных ситуаций. По его словам, необходимо ускорить возведение гидротехнических сооружений для защиты от паводков регионов Дальнего Востока.

Глава правительства добавил, что необходимо поддержать пострадавших от стихии производителей сельхозпродукции и жителей, которые потеряли урожай на своих приусадебных участках. Он поручил предусмотреть средства для этих целей.

Ранее сообщалось, что в восьми районах Забайкалья ввели режим ЧС из-за паводков. Глава региона Александр Осипов поручил сосредоточить усилия на ликвидации последствий и принять меры, чтобы свести к минимуму ущерб от стихии.