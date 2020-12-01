Кабмин поддержал законопроект об иноагентах

https://static.news.ru/photo/3a916170-3473-11eb-b6a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В правительстве России поддержали проект закона о регулировании деятельности физических лиц и организаций, которые признаны иностранными агентами.

Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект, — говорится в документе, который был размещён в думской электронной базе данных.

В документе предлагается запретить гражданам-иноагентам занимать государственные должности. Помимо этого, предусматривается возможность привлечения иностранных агентов к уголовной ответственности в случае неустранения ими нарушений после наложения административных взысканий.

Проект также предлагает приравнивать к НКО-иноагентам незарегистрированные общественные объединения, если они получают из-за границы средства для участия в политической деятельности.

Предполагается, что законопроект будет рассмотрен Госдумой в первом чтении 8 декабря.

Ранее NEWS.ru писал, что международная правозащитная организация Amnesty International призвала российские власти отказаться от принятия новых норм о признании иноагентами физлиц. Там полагают, что это спровоцирует «новую охоту на ведьм — на организации гражданского общества и правозащитников, отстаивающих справедливость и достоинство».