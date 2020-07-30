31 июля мусульмане с раннего утра начали отмечать Курбан-байрам — праздник жертвоприношения. Он приходится на десятый день священного «месяца совершения хаджа». По предварительным оценкам, в Москве участие в нём примут свыше 300 тысяч верующих.

Совершив полное омовение и надев лучшую одежду, мусульмане направляются в мечеть к утренней молитве. После её завершения верующие возвращаются домой. Затем мусульмане вновь идут в мечеть или на специально отведённую площадку, где мулла или имам-хатыб произносит проповедь.

Ранее власти Москвы рекомендовали праздновать Курбан-байрам дома из-за угрозы заражения COVID-19. Праздничные молитвы в нескольких мечетях отменены, в других проходят с минимальным числом служащих. Так, праздничный намаз совершают с минимальным числом людей в Московской соборной мечети. Молитва проводится с участием только имамов и муэдзинов, а также сотрудников мечети.

Пятничная молитва в Соборной, Исторической и Мемориальной мечетях Москвы проходит при соблюдении требований Роспотребнадзора. Самые яркие кадры с мест торжеств — в галерее NEWS.ru.