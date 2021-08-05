В Иваново 101-летнюю пенсионерку вылечили от COVID-19

Врачи Ивановской области вылечили от COVID-19 женщину в возрасте 101 года, болезнь которой протекала в тяжёлой форме. Об этом сообщил портал «Ивтелерадио» со ссылкой на главу департамента здравоохранения региона Артура Фокина.

Вчера был такой интересный случай: из кардиодиспансера выписали женщину в возрасте 101 года, которая успешно прошла в этой клинике лечение от коронавирусной инфекции, — цитирует его портал.

Фокин добавил, что подробностей он сообщить не может из-за врачебной тайны. Он также напомнил, что в стационар госпитализируются те, у кого болезнь протекает тяжело.

Напомним, что люди старше 65 лет находятся в группе риска тяжёлого течения коронавируса. Число умерших от коронавируса в России продолжает расти. COVID-19 не щадит никого, и среди его жертв немало известных людей. NEWS.ru ранее вспомнил, кто из российских звёзд ушёл из жизни в третью волну пандемии.