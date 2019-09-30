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Суд в итальянском городе Бари приостановил родительские права гражданки РФ Анны Варгановой в отношении её пятилетнего сына.

Мальчик родился в Италии. Его отцом является местный житель, который не состоял в официальном браке с россиянкой. Мужчина отказался от ребёнка. По словам Варгановой, её сына специально отобрали, так как бесплодные женщины готовы заплатить огромные деньги за усыновление.

Соцслужбы забрали у россиянки ребёнка, когда они пытались покинуть Италию, передаёт « Ридус ».

Как ранее писал News.ru, польский прокурор попросил Окружной суд Варшавы не выдавать Швеции россиянина Дениса Лисова, который вывез из страны своих детей. Судья отметил, что в Швеции дети попали «в семью мусульман с чуждой для девочек культурой, питанием и так далее», и добавил, что угроза депортации ухудшает психическое состояние старшей дочери Софии.