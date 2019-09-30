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Суд в итальянском городе Бари приостановил родительские права гражданки РФ Анны Варгановой в отношении её пятилетнего сына.

Мальчик родился в Италии. Его отцом является местный житель, который не состоял в официальном браке с россиянкой. Мужчина отказался от ребёнка. По словам Варгановой, её сына специально отобрали, так как бесплодные женщины готовы заплатить огромные деньги за усыновление.

Соцслужбы забрали у россиянки ребёнка, когда они пытались покинуть Италию, передаёт «Ридус».

Как ранее писал News.ru, польский прокурор попросил Окружной суд Варшавы не выдавать Швеции россиянина Дениса Лисова, который вывез из страны своих детей. Судья отметил, что в Швеции дети попали «в семью мусульман с чуждой для девочек культурой, питанием и так далее», и добавил, что угроза депортации ухудшает психическое состояние старшей дочери Софии.

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