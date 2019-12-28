https://static.news.ru/photo/bc912048-2b0a-11ea-89f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: истра.рф

Стену памяти с фотографиями участников Великой Отечественной войны демонтировали в подмосковной Истре.

Вместо стенда с портретами воинов и погибших солдат появилась новогодняя инсталляция. Решение раскритиковали местные жители и родственники людей, чьи изображения были вывешены на Стене памяти, передаёт истра.рф.

Издание уточняет, что Стена памяти была открыта 8 мая 2015 года. Именно под Истрой в 1941 году проходили ожесточённые бои за Москву. Город был сожжён почти дотла. В ноябре 1941 года противник полностью захватил то, что осталось от населённого пункта. В освобождении Истры принимали участие 9-я гвардейская стрелковая дивизия и отдельные части 18-й стрелковой дивизии и 17-й танковой бригады.

Ранее NEWS.ru писал, что 2020 год в России объявлен Годом памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Указ подписал президент Владимир Путин. Организацией и проведением Года славы и памяти займётся российский организационный комитет «Победа». Правительство РФ обязано в течение месяца разработать и утвердить план мероприятий на 2020 год, говорится в указе.