В источнике калининградской часовни перекрыли краны после мытья ног

https://static.news.ru/photo/aed8bd72-f827-11ea-a092-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В «Живоносном источнике» в часовне в честь иконы Божьей матери на территории Калининграда перекрыли краны после того, как несколько мужчин помыли ноги в роднике. Об этом журналистам сообщили представители областной епархии РПЦ.

Об инциденте стало известно 14 сентября. В социальных сетях появилось видео, на котором группа людей моет в роднике ноги. Герои ролика говорят, что «для них это святая вода, а мы в ней в натуре ноги чистим». Сначала хулиганы были опознаны как уроженцы Чечни. Впоследствии выяснилось, что это не так. Оказалось, что они родом из Дагестана.

В епархии сообщили, что полиция уже проводит проверку по факту случившегося. При этом один из участников инцидента записал видео, на котором извинился за своё поведение. Он отметил, что он и его товарищи не знали, что это «такая серьёзная вода». Представители епархии надеются, что остальные хулиганы также принесут извинения.

Пока краны в источнике в часовне перекрыли, их будут открывать по церковным праздникам, — цитирует сообщение от представителей епархии РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, президент Чечни Рамзан Кадыров инициировал проверку о личностях мывших ноги в православном источнике в Калининграде молодых людях.

Как сообщил Кадыров, они, как ему удалось выяснить, оказались не чеченцами, но политик заявил, что национальность парней не важна, а такой поступок не просто циничный и демонстрирующий полное отсутствие нравственности.