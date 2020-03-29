https://static.news.ru/photo/99b2df7a-71c4-11ea-83e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Исаакиевском соборе состоялась воскресная литургия. Богослужение провёл митрополит Санкт- Петербургский и Ладожский Варсонофий.

По словам руководителя сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии РПЦ Натальи Родомановой, служба прошла при минимальном числе прихожан, они стояли друг от друга на расстоянии не менее двух метров. Также велась видеотрансляция мероприятия. Богослужение посетил спикер Законодательного собрания города Вячеслав Макаров, передаёт ТАСС.

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