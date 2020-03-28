https://static.news.ru/photo/9c84ba84-70f2-11ea-87e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал священнослужителей организовать видеотрансляции богослужений.

Он подчеркнул, что запрет на посещение храмов до 5 апреля не означает их закрытия.

Пожалуйста, служите. Но тем, кто хотел посетить их, — существует определённый запрет, — приводит его слова «Фонтанка».

По словам градоначальника, службы продолжатся, но все культовые сооружения являются тоже общественными некоммерческими организациями, поэтому на них распространяется тот же закон. Он отметил, что в настоящее время камеры устанавливаются в пяти главных культовых сооружениях города, чтобы они имели возможность транслировать службы.

Как писал ранее NEWS.ru, правительство Петербурга запретило с 28 марта до 5 апреля посещать религиозные объекты. Правовое управление Русской православной церкви считает подобные меры незаконными.