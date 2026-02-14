В холодильнике залежалось пюре? Превращаю его в золотистые зразы — кладу внутрь сочную начинку: просто восторг!

Это блюдо — гениальное использование простых продуктов. Отварной картофель, пара яиц и остатки колбасы превращаются в настоящий кулинарный шедевр.

Отвариваю 1 кг картофеля до готовности, остужаю и натираю на мелкой терке. Смешиваю картофель с 2–4 ст. л. муки, 2 яйцами, рубленой зеленью, солью и перцем — у меня получается пластичное тесто. Для начинки натираю на крупной терке 100 г сыра и 150 г вареной колбасы, добавляю 3 измельченных зубчика чеснока, немного соли и перца, тщательно перемешиваю.

Формирую зразы: беру порцию картофельного теста, скатываю в шарик и делаю лепешку. В центр кладу начинку и аккуратно защипываю края, формируя аккуратную котлетку. Разогреваю на сковороде 2 ст. л. растительного масла и обжариваю зразы на среднем огне до золотистой хрустящей корочки с обеих сторон.

